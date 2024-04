Conte Milan, nessun contatto con la dirigenza: il sogno dei tifosi rimarrà tale ULTIME

Conte Milan, nessun contatto con la dirigenza: il sogno dei tifosi rimarrà tale. Le ULTIME sul nuovo allenatore

Conte sarà difficilmente il prossimo allenatore del Milan. Sul sito di SkySport, c’è stato un aggiornamento su quello che potrebbe essere il prossimo allenatore dei rossoneri.

PAROLE – «Conte, il sogno dei tifosi, per il momento è destinato a rimanere tale. Nessun contatto tra l’ex allenatore di Juve Inter e Totthenam ed i dirigenti rossoneri. Fonseca e Van Bommel oggi le alternative. Sul mercato estivo invece molto dipenderà da quanto intenderà investire Cardinale. E soprattutto se sarà necessario rifinanziare il club con una cessione illustre. Oppure no. Siamo ai primi passi del Milan che verrà. Le scelte, gli investimenti, gli obiettivi mai come stavolta incideranno nel futuro rossonero».