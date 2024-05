Thiaw a Sky: «In Europa League dovevamo fare meglio! Protesta dei tifosi? Ha reso diverse le ultime due partite…». Le parole del difensore

Il difensore del Milan Thiaw ha parlato a SkySport per analizzare la stagione rossonera e l’astensione del tifo in questi ultime due match.

SULLA STAGIONE – «Abbiamo cambiato molto rispetto all’anno scorso e sono arrivati giocatori nuovi in squadra. In Europa League dovevamo fare meglio, ma adesso dobbiamo continuare a lavorare e vedere cosa possiamo migliorare per il prossimo anno».

SULLA PROTESTA DEI TIFOSI – «La mancanza del tifo ha reso diverse le ultime due partite a San Siro, ma i nostri tifosi amano molto questo club e a volte questo può succedere. C’è della frustrazione quando le cose non vanno, ma tutto deriva dall’amore verso il club e per questo possiamo capirli. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e quindi è giusto accettare il messaggio che i tifosi ci hanno lanciato».