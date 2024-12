Gasperini sulla lotta Scudetto: «Una buona fetta di squadra non è pronta». Le ultimissime notizie sul campionato di Serie A

L’Atalanta vince ancora. Il match dell’Unipol Domus – terminato pochi minuti fa – ha visto la squadra bergamasca trionfare contro il Cagliari per 0-1. Di seguito le dichiarazioni di Gasperini, attualmente 15 punti sopra al Milan, sulla lotta scudetto.

CLASSIFICA – «Pronti per lo Scudetto? In questo momento no, è pronta una buona fetta di squadra ma non tutti. Dobbiamo acquisire la mentalità del gruppo portante della squadra. Dobbiamo guardare ai nostri passi»