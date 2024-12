Camarda Milan, Fonseca protegge l’attaccante: incredibile presa di posizione in conferenza stampa

Camarda Milan, Paulo Fonseca, tecnico rossonero, ha difeso l’attaccante classe 2008 in conferenza stampa: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa prima di Milan–Genoa, Paulo Fonseca ha parlato così di Camarda:

SE CAMARDA SEGNA IL PRIMO GOL AL MILAN DAVANTI A VAN BASTEN – «Fai bene a farmi questa domanda. Io penso che è importante dire una cosa. Noi dobbiamo lasciare Camarda crescere con equilibrio. A volte le aspettative, le pressioni che si fanno su questi tipo di giocatori giovani non sono buone. Per favore, non dobbiamo creare qualche tipo di pressione su Camarda. Lui è un giocatore giovane equilibrato in questo momento, lasciamolo continuare con equilibrio. Io sono attento al lavoro di Camarda, devo pensare sempre bene l’utilizzo di Camarda. Questi giovani devono giocare nel tempo giusto, momento giusto. Non dobbiamo creare questa pressione ad un giovane come Camarda che ha qualità ma deve continuare a crescere. Non deve avere questo peso e questo obbligo di essere decisivo. Lasciamolo fare il tragitto che deve fare in questo momento».

