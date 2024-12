Milan Genoa, Bianchin svela: «Fonseca tira dritto e lancia loro due! E c’è una convocazione a sorpresa»

Milan Genoa, Luca Bianchin, noto giornalista, ha rivelato come Paulo Fonseca sia pronto a lanciare dal primo minuto Liberali e Jimenez

Attraverso il proprio profilo di X Luca Bianchin, noto giornalista, ha rivelato alcune importanti informazioni in riferimento a Milan–Genoa di domani sera:

PAROLE – «Fonseca dritto con coraggio: Jimenez e Liberali verso un Milan-Genoa da titolari. Panchina per Theo. Musah out per un problema muscolare: salterà probabilmente anche Verona. A destra c’è Chukwueze. Okafor e Morata convocati… e per Morata è una sorpresa. Convocato anche Vos».