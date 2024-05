Emerson Royal Milan, piovono CONFERME sul terzino: ma tutto dipenderà da QUESTO fattore. Le ultime sul giocatore

Piovono conferme sul terzino seguito dal calciomercato Milan Emerson Royal. Come riportate da Daniele Longo, i rossoneri cercano un giocatore in quel ruolo nella prossima sessione estiva e l’ex Barcellona sarebbe nella lista dei rossoneri.

La trattativa dipenderà comunque dal nuovo allenatore che arriverà per sostituire Pioli. Ci saranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime settimane legate all’indiscrezione di calciomercato di Matteo Moretto.