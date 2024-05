Mercato Milan, DECISO il futuro di Kjaer: a fine stagione sarà addio? Le ULTIME sulla decisione presa dai rossoneri e dal danese

Gli uomini del mercato Milan cominciano a muoversi per programmare la rosa per la prossima stagione. Rosa della quale non farà più parte Olivier Giroud, che ha annunciato ufficialmente il suo addio al termine dell’anno, per andare ai Los Angeles FC in MLS.

Destino simile anche per Simon Kjaer. Come riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, anche per il difensore centrale danese le prossime due saranno le ultime partite in maglia rossonera. Il suo contratto, in scadenza al 30 giugno, non verrà rinnovato: sarà così libero di cercarsi una nuova squadra da svincolato.