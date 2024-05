Leao Milan, la più grande qualità del 10? Il portoghese STUPISCE con questa risposta. L’intervista di Fabrizio Romano

Rafa Leao si è raccontato sul canale Youtube di Fabrizio Romano svelando quella che, secondo lui, è la sua più grande qualità: la risposta del rossonero ha stupito i tifosi.

QUALITA’: DRIBBLING, TIRO… – «Onestamente, penso che sia come l’istinto. Come l’ho migliorato? Quando ero più piccolo, quando ero un bambino, giocando per strada con i miei amici, guardando i miei idoli come Ronaldinho e Cristiano e provandolo a fare in campo, tipo ripetere, ripetere, ripetere… Adesso sto cercando di migliorare la mia rifinitura, perché per essere un attaccante bisogna essere freddo, devi essere concentrato nella conclusione. Quindi penso che sia una cosa di cui ho bisogno di migliorare»

