Izco analizza il Milan: «Non ha fatto malissimo. In queste piazze non hai tempo: se non arrivano i risultati ti criticano». Le parole dell’ex calciatore

Mariano Izco ha parlato a TMW per analizzare la stagione del Milan e la posizione di Pioli sulla panchina rosonera.

PAROLE – «Il Milan ha comunque lottato fino alla fine. Non credo abbia fatto malissimo. Quando fai bene ti chiedono sempre di più. In queste piazze però non hai tempo: se fai bene sei il numero uno, se non arrivano i risultati allora ti criticano».