Lopetegui Milan, Pellegatti sicuro: «Non ha mai riempito il cuore dei tifosi e la società se ne è resa conto». Le parole del giornalista

Il giornalista e tifoso Carlo Pellegatti ha analizzato a Radio Rossonera il profilo di Lopetegui accostato alla panchina del Milan.

PAROLE – «Non dobbiamo farci influenzare dai successi dell’Inter, ma dopo queste sofferenze servirebbe un gesto di orgoglio. Non so se Amorim possa esser meglio di Lopetegui, però quest’ultimo non ha mai riempito il cuore dei tifosi milanisti e i dirigenti insieme alla società se ne sono resi conto...».