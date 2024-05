Caso scommesse, Tonali si scusa: «Mi sono nascosto e ho sbagliato. Questa è la mia vera ricchezza»

Sandro Tonali, ex Milan coinvolto nel caso scommesse, ospite della scuola Salvemini di Bari ha parlato della ludopatia

LE PAROLE – «Magari tra voi c’è qualcuno che scommette e non lo dice, perché spesso ci si chiude in se stessi. Quando però giochi e hai uno stipendio alto avere a che fare con il gioco d’azzardo è un rischio dietro l’angolo. Io mi sono nascosto e ho sbagliato. Non ti fermi tu da solo, ti fermano gli altri. E puoi anche compromettere amicizie, rapporti e lavoro. Questi sono alcuni dei rischi più grandi»