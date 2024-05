Gallardo Milan: così giocherebbero i rossoneri, la tattica e la formazione con l’allenatore

Tra i nomi seguiti dal Milan per il dopo Pioli, c’è Gallardo, in uscita dal Al Ittihad. I rossoneri giocherebbero così con l’argentino

Il Milan sfoglia la margherita per il dopo Pioli. Tra i candidati per la panchina rossonera c’è anche Gallardo, che potrebbe essere esonerato dall’ Al Itthiad.

Come riportato da Calciomercato.com potrebbe portare la sua filosofia in Italia. Si ispira a Bielsa, le sue squadre giocano ad alto ritmo e intensità, grande pressing e recupero immediato del pallone. La difesa a quattro è il suo marchio di fabbrica, dal centrocampo in poi comanda la fantasia: i moduli più usati sono un 4-3-1-2 con un regista davanti alla difesa o un più offensivo 4-1-3-2. Considerando i giocatori attualmente in rosa nel Milan, vediamo come potrebbe giocare Gallardo se dovesse essere davvero lui il nuovo tecnico rossonero:

La formazione tipo (4-3-1-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic; Leao, Okafor.