Mercato Milan, l’INDISCREZIONE dall’Inghilterra non fa felici i rossoneri! Chelsea irremovibile, i dettagli

Mercato Milan, l’indiscrezione dall’Inghilterra non fa felici i rossoneri: il Chelsea irremovibile sul pagamento della clausola

Non arrivano buone notizie dall’Inghilterra per il calciomercato Milan, e in particolare da Sky Sports, per quanto riguarda Romelu Lukaku, attaccante che piace molto ai rossoneri come alternativa a Zirkzee.

Gli inglesi hanno ribadito sia ai rossoneri che a tutti i club interessati, Napoli compreso, che ogni ipotesi di partenza in prestito è esclusa: chi vuole l’ex Inter dovrà pagare la clausola rescissoria da 38 milioni di sterline (al cambio 44 milioni di euro). Sul calciatore ci sono diversi club europei e dell’Arabia Saudita.