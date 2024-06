Broja Milan, Moncada ACCELERA per l’attaccante! Colpo low cost, c’è l’apertura DECISIVA

Broja-Milan, Moncada accelera per Armando Broja: i rossoneri vogliono l’attaccante in prestito, apertura del Chelsea

Come riferito da Sky, il calciomercato Milan sta accelerando per arrivare ad Armando Broja, attaccante del Chelsea individuato come prima alternativa all’attaccante titolare che dovrebbe essere, nelle intenzioni rossonere, Joshua Zirkzee.

I rossoneri vogliono l’albanese con la formula del prestito con diritto di riscatto e in questo senso avrebbero trovato segnali di apertura dal Chelsea. Prossimi giorni assolutamente decisivi su questo fronte: il Diavolo è pronto a scatenarsi.