Cash Milan: l’Aston Villa APRE alla cessione, la richiesta per il possibile addio! Le CIFRE

Tra i nomi seguiti dal calciomercato Milan nel ruolo di terzino c’è Cash. L’Aston Villa apre alla cessione, le cifre

Il calciomercato Milan si muove non solo per l’attacco. Su richiesta di Fonseca sarebbe alla ricerca di un terzino destro con determinate caratteristiche. Piace Emerson Royal ma anche Cash dell’Aston Villa.

Se per il giocatore del Tottenham non arrivano aperture, come riportato da Sky Sport, il polacco potrebbe essere ceduto ma a determinate condizioni. L’Aston Villa potrebbe cederlo di fronte ad una valutazione di 25 milioni, non sappiamo se il Milan si stia avvicinando ma è molto interessato.