Fonseca Milan, non ci sono più DUBBI: annuncio in ARRIVO, ecco quando arriverà l’ufficialità

Fonseca-Milan, non ci sono più dubbi: il portoghese sarà annunciato ad inizio della prossima settimana come nuovo allenatore

Come riferito da Sky, non ci sono più dubbi sul futuro della panchina del Milan in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Stefano Pioli, il club rossonero ha scelto Paulo Fonseca., nell’ultima stagione al Lille e con un passato in Italia alla Roma.

Fonseca verrà annunciato dal Milan ad inizio della prossima settimane e firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo anno a 2.5 milioni di euro, bonus inclusi.