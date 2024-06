Broja Milan: sì ma a determinate condizioni, il PIANO del club rossonero

Oltre Zirkzee, il calciomercato Milan segue con attenzione la situazione legata a Broja. Colpo possibile ma ad una sola condizione

Zirkzee ma non solo. Il calciomercato Milan segue con attenzione anche la situazione legata a Broja in uscita dal Chelsea, club che per ragioni legate al fair play ha bisogno di vendere. Colpo possibile ma ad una sola condizione:

come riportato da Sky Sport, ci sono stati contatti, il club rossonero potrebbe prenderlo anche insieme a Zirkzee, ma con la formula del prestito con diritto di riscatto, senza l’obbligo.