Il calciomercato Milan si muove non solo per l’attacco. Su richiesta di Fonseca sarebbe alla ricerca di un terzino destro con determinate caratteristiche. Piace Emerson Royal ma la trattativa è in salita:

secondo quanto raccontato da Sky Sport infatti il Tottenham non ha bisogno di cedere, e quindi per questo non disposto a scendere sotto la valutazione di 20-25 milioni per il giocatore.