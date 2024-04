Pioli is on fire in Piazza Duomo: lo sfottò dei nerazzurri durante i festeggiamenti – VIDEO

Pioli is on fire suona in Piazza Duomo: lo sfottò dei tifosi nerazzurri durante i festeggiamenti. Il VIDEO del coro

Parte anche “Pioli is on fire” dal pullman scoperto dell’Inter che sta girando Milano in questa giornata di festa: tutta Piazza Duomo ha intonato, ovviamente in maniera ironica, il coro che cantava San Siro nei confronti di Pioli.

Ennesimo sfottò in questa giornata di festeggiamenti dopo gli striscioni dei calciatori come quelli di Dumfries, Thuram e Frattesi. I tifosi del Milan sperano di poter riempire nuovamente quella piazza il prima possibile.