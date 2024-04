Fiorentina Sassuolo 5-1, Italiano cala la manita: sprofonda Ballardini. Il tabellino del match delle 20:45

Grande vittoria per la Fiorentina che conquista tre punti contro un Sassuolo sempre più in crisi. Italiano aggancia il Napoli a 50 punti in classifica ma con una partita in meno.

Decisive le reti di Sottil, Martinez Quarta, Barak e la doppietta di Nico Gonzalez. Il Milan, grazie al pareggio della Roma contro il Napoli, si è qualificato aritmeticamente alla prossima Champions League con 4 giornate d’anticipo.