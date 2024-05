Ferguson Milan: l’idea del Bologna è chiara, la DECISIONE del club sul futuro dell’obiettivo rossonero

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per il centrocampo c’è quello di Ferguson. Il Bologna ha le idee chiare sul centrocampista

Il calciomercato Milan si muove per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. In tal senso però potrebbe dove depennare dalla lista dei propri obiettivi per il centrocampo Ferguson del Bologna.

Come riportato da Tuttosport infatti, l’idea del club dopo la storica conquista della qualificazione in Champions League ha intenzione di trattenere il centrocampista nonostante i vari interessamenti.