Shamrock Rovers, conosciamo meglio gli avversari del Milan – VIDEO

Lo Shamrock Rovers è uno dei club più prestigiosi di Irlanda, vincitore di ben 17 campionati e 25 coppe nazionali. A livello internazionale la bacheca è vuota, ma vanno registrate 9 presenze in Champions League e altrettante in Europa League. La squadra viene da un secondo posto in campionato nell’ultima stagione che gli ha consentito la qualificazione ai preliminari: nel turno precedente la vittoria è arrivata a i calci di rigore contro i finlandesi dell’Ilves Tampere.

Stephen Bradley è un tecnico giovane, classe ’84, nonché ex giocatore dello Shamrock tra il 2008 e il 2010. Predilige il possesso palla e il gioco di qualità, quasi in controtendenza con l’attitudine del calcio britannico e irlandese. Da quando è iniziata la stagione la squadra ha collezionato 6 vittorie e due pareggi a reti bianche. Proprio la sterilità dell’attacco in alcuni frangenti potrebbe essere un punto debole dei biancoverdi. Di seguito il video del match di Europa League contro l’Ilves Tampere.