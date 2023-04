Settore giovanile Milan: i risultati del week end

Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero: tante vittorie e grandi soddisfazioni

Oltre la sfida della Primavera, una vittoria per parte tra le U16 e U15 di Milan e Udinese in un weekend agrodolce per il Settore Giovanile rossonero. Sconfitta ininfluente per l’U16 di Baldo, che resta in vetta alla classifica del girone; bella vittoria, invece, per l’U15 di Bertuzzo, che resta in scia all’Inter capolista. Battuta d’arresto indolore anche quella dell’U17, da tempo sicura dell’accesso agli Ottavi di finale. Larga affermazione, invece, per l’U17 femminile che vince lo scontro al vertice contro la Fiorentina e consolida il primato in classifica. Va bene il ritorno in campo dell’U18, con un bel 3-0 sul Cagliari che vale il terzo posto nel girone; si impone anche l’U15 femminile che vola in testa nel gruppo 2 della fase interregionale battendo l’Atalanta.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 8ª giornata di ritorno, Milan-Udinese 1-0 (27’st El Hilali)

UNDER 18: 12ª giornata di ritorno, Milan-Cagliari 3-0 (33′ Pluvio; 4’st e 21’st Chiesurin)

UNDER 17: 11ª giornata di ritorno, Monza-Milan 3-2 (10′ Scotti, 31’st Bonomi)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Fiorentina 4-0 (3′ Hu, 8′ Gemmi, 15′ Zanisi, 18’st Lupatini)

UNDER 16: 8ª giornata di ritorno, Milan-Udinese 2-3 (2′ e 14′ Camarda)

UNDER 15: 8ª giornata di ritorno, Milan-Udinese 5-1 (10′ e 18′ Lontani; 15′ e 30’st Comotto; 21’st Valenta)

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno (fase interregionale), Milan-Atalanta 2-1 (20’tt Strecapede, 24’tt Galluzzi)

UNDER 14: 9ª giornata di ritorno, Monza-Milan 4-0

UNDER 13: 9ª giornata di ritorno, Milan-Como 3-0 (Borsa, De Nicola, Ferrario)

UNDER 13 FEMMINILE: 7ª giornata, FC Milanese-Milan 3-3 (Dan, Elshamy, Toschi)

UNDER 12: 7ª giornata, Milan-Centro Schiaffino 5-1 (Jadid x2; Cremonesi, Ferrari A., La Vecchia)

UNDER 11: 7ª giornata, Aldini-Milan 2-0

UNDER 11 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Rozzano 0-3

UNDER 10: 7ª giornata, Milan-Aldini 4-1 (Gambarotto, Geccherle, Pinton, Ruggeri)