Serra: «Ecco cosa mi hanno detto i giocatori del Milan nello spogliatoio, e Ibra...»

Marco Serra, arbitro di Milan-Spezia nel quale ha commesso un grave errore ai danni dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sky:

Sul dopo partita: «E’ passato qualche giocatore del Milan. Florenzi, che era affranto come me, mi ha abbracciato. Poi è passato Calabria, Theo e Diaz che mi hanno detto di tirarmi su e di reagire perchè si sbaglia tutti. E’ arrivato anche Ibra. La sostanza del suo intervento era: ‘Ora dimostra di essere forte, devi essere forte. Reagisci’. Mi hanno fatto molto piacere questi gesti, credo di aver realizzato il giorno dopo quello che avevano fatto. In quel momento forse non l’avevo apprezzato come dovevo quel gesto. Se ho dormito dopo quella partita? Un’oretta sul divano»