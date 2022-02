Serie B, agguato al bus del Benevento: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie B, agguato al bus del Benevento! Un sasso ha colpito il mezzo in marcia. Probabilmente l’atto è stato intenzionale e premeditato

Grave incidente per il pullman del Benevento. Ieri sera, il mezzo che stava portando i campani a Perugia per la partita di oggi pomeriggio è stato colpito sul parabrezza da un sasso lanciato per strada.

A quanto riporta il sito Umbria 24, non ci sono feriti, grazie alla conduzione ferma dell’autista. Le forze dell’ordine sospettano che si tratti di un gesto premeditato. La squadra è arrivata con un’ora e mezza di ritardo in albergo, ma è incolume.