Serie A, come cambia il valore delle rose dopo il mercato: il podio

Transfermarkt.it, noto sito, ha stilato la classifica delle squadre di Serie A con il più alto valore dopo l’ultima sessione di mercato

L’ultima sessione di mercato ha cambiato le carte in tavola per diverse squadre. A tal proposito, il sito transfermarkt.it, ha calcolato la variazione del valore delle varie squadre in Serie A.

Sulla base di questi dati è stata fatta la classifica dei club più preziosi in Italia: guida la Juventus, con un valore di 640 milioni di euro e un aumento del 6,6%. Subito dietro i bianconeri c’è l’Inter, che con una perdita dell’11,7% scende a un valore complessivo di 573 milioni di euro. Chiude il podio il Napoli (518 milioni di euro con un +1,0%). Subito dietro, al quarto posto, il Milan con un valore di 466 milioni di euro.