Serie A, Valentini duro: «Campionato insostenibile: bisognerebbe…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il dibattito sullo stato di salute del calcio italiano è argomento quotidiano oggi. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Valentini ha tracciato una linea guida essenziale, spiegando come il movimento nazionale debba necessariamente ripartire da una programmazione lungimirante e da una stabilità che, troppo spesso, è venuta a mancare nei momenti di crisi.

PAROLE – «Di sicuro bisogna ridurre le squadre di Serie A, ma non dimentichiamoci quello che accade in altre categorie. In Serie C ad esempio ci sono 57 società e 3 squadre U23. Questo campionato non è più economicamente sostenibile con l’attuale formula. Bisognerebbe ridurre a quaranta il numero dei club e mettere dei paletti più stringenti per l’iscrizione»