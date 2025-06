Serie A, la top 11 degli under 23: ci sono giocatori del Milan?

Serie A, è stata stilata la top 11 degli under 23 del nostro campionato: sono presenti calciatori del Milan?

Il campionato di Serie A è terminato da circa una settimana. E’ stilata la top 11 degli under 23 del nostro campionato seguendo i dati Opta. Formazione nella quale non sono presenti calciatori del Milan. Tra gli under 23 rossoneri chi si è messo più in mostra è stato senza dubbio Alex Jimenez.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1): Suzuki; Savona, Comuzzo, De Winter, Ruggeri; Perrone, Gineitis; Soulé, Paz, Yildiz; Castro.