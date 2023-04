Serie A, parte la rincorsa di Milan e Inter: l’obiettivo è chiaro! Le due milanesi vogliono la Champions del prossimo anno

Rafael Leao e Romelu Lukaku hanno capito che la posta in palio si è fatta alta. Sono loro, dunque, che hanno trascinato rispettivamente il Milan e l’Inter in campionato, dove le due milanesi sono a caccia dei primi quattro posto. Il Napoli è al sicuro e si lascia da parte la Juventus, essendo ancora adesso un’incognita. La sfida per quei posti lì è con Lazio e Roma.

In attesa di completare questa giornata di campionato, la lotta si decide in quelli che sono gli scontri diretti. Prossimo turno: il Milan andrà all’Olimpico per affrontare la Roma; l’Inter ospita la Lazio. Il 6 maggio, ci si inverte. In mezzo, tre di queste squadre saranno impegnate anche con la competizione europea, con Milan e Inter pronte a sfidarsi ancora. Milan e Inter puntano quel posto e le loro stelle hanno risposto presente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.