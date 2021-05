Serie A, prossimo turno da dentro o fuori: c’è Juve-Milan

Serie A, presentazione della trentacinquesima giornata di campionato: spicca il posticipo di domenica sera Juventus-Milan

Turno delicato quello che andrà in scena il weekend dell’8 maggio in Serie A, dove ci sono scontri di indubbia importanza validi sia in chiave salvezza che relativi alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Procediamo con la presentazione della giornata, con uno spettacolare Juventus-Milan a chiudere il 35°

turno:

Spezia v Napoli sabato ore 15

Udinese v Bologna ore 15

Inter v Sampdoria ore 18

Fiorentina v Lazio ore 20:45

Genoa Sassuolo domenica ore 12:30

Verona v Torino ore 15

Parma v Atalanta ore 15

Benevento v Cagliari ore 15

Roma v Crotone ore 15

Juve v Milan ore 20:45

Come possiamo vedere, le danze si apriranno con l’interessante scontro tra lo Spezia di Italiano, fattosi notare per le trame di gioco dell’ex centrocampista salito alla ribalta proprio in questa stagione ma chiamato a raccogliere preziosi punti in chiave salvezza, e il Napoli di Gattuso, reduce dal cocente pareggio del Maradona contro il Cagliari, acciuffato al 94’ dalla rete di Nandez. Si prosegue poi con Udinese vBologna, due squadre nel limbo della classifica che cercheranno probabilmente di non farsi troppo del male e con Inter v Sampdoria alle ore 18, dove i nerazzurri scenderanno in campo consapevoli di avere già lo scudetto in tasca. La domenica calcistica nostrana inizierà, invece, con Genoa v Sassuolo alle ore 12:30, per continuare poi nel pomeriggio con Verona v Torino, partita cruciale per il Toro alla ricerca della vittoria contro un Verona che non ha più nulla da chiedere al campionato. ll Parma matematicamente retrocesso ospiterà un’Atalanta alla ricerca di punti Champions, mentre la Roma contro il retrocesso Crotone proverà a rendere meno amaro questo finale di stagione. Da passare ai raggi X la sfida pomeridiana tra Benevento e Cagliari, vero e proprio scontro salvezza: chi vince stacca l’avversario in classifica e aggiunge un altro mattone per la permanenza in serie A.

Chiuderà il programma Juventus-Milan, il match sicuramente più caldo dell’intero weekend. La sfida, che potrebbe essere un importante spartiacque nella rincorsa a un piazzamento Champions, andrà in onda all’Allianz Stadium di Torino alle 20:45. Le due squadre arrivano alla partita in condizioni nervose precarie, visto il momento fisico non eccellente dei rossoneri e la difficoltà di proporre un buon calcio da parte dei bianconeri, protagonisti di una stagione decisamente non all’altezza del proprio palmarès. Juventus che scenderà in campo presumibilmente con il 4-4-2, schierando McKennie in mezzo al campo e affidandosi a Ronaldo e Dybala davanti, con Morata a reclamare un posto e a insidiare, quindi, la Joya; di contro il Milan non rinuncerà al 4-2-3-1 con Ibrahimovic supportato da Leão, Calhanoglu e Saelemaekers. Nonostante i dubbi sull’esito di questo incontro, i pronostici sul campionato di Serie A a cura degli esperti diWincomparator danno la Juventus per favorita in questo scontro diretto per la Champions: avranno ragione? Queste, quindi, le probabili formazioni:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie;

Dybala, Cristiano Ronaldo

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers,

Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A margine delle analisi, ecco le quote medie offerte sulle partite che si andranno a disputare:

Spezia – Napoli

ESITO: 1 dato a 5.90 X dato a 4,40 2 dato a 1,50

Udinese – Bologna

ESITO: 1 dato a 2,40 X dato a 3,10 2 dato a 3,18

Inter – Sampdoria

ESITO: 1 dato a 1,40 X dato a 4,70 2 dato a 8,15

Fiorentina – Lazio

ESITO: 1 dato a 3,90 X dato a 3,70, 2 dato a 1,90

Genoa – Sassuolo

ESITO: 1 dato a 3,30, X dato a 3,30, 2 dato a 2,20

Benevento – Cagliari

ESITO: 1 dato a 3,10, X dato a 3,40, 2 dato a 2,30

Parma – Atalanta

ESITO: 1 dato a 11,00 X dato a 6,50 2 dato a 1,20

Verona – Torino

ESITO: 1 dato a 3,00 X dato a 3,30 2 dato a 2,40

Roma – Crotone

ESITO: 1 dato a 1,30, X dato a 5,40, 2 dato a 8,70

Juventus – Milan

ESITO: 1 dato a 1,70 X dato a 3,70 2 dato a 4,70