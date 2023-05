Milan, la lotta scudetto è archiviata: il dato clamoroso. Con Inter e Juve coinvolte, niente lotta al titolo per le tre grandi

La difesa del titolo di Serie A da parte del Milan è un sogno svanito tanto tempo fa. Il Napoli è scappato e i rossoneri non sono riusciti a stare al passo della squadra partenopea. Non è l’unica però ad aver rallentato: anche la Juve, causa penalizzazione, e Inter.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, per la prima volta, con sei partite ancora da giocare, Juve, Inter e Milan sono fuori dalla lotta Scudetto. Mai in Serie A era successo ciò, con una di loro a battersi almeno fino alle ultime battute.