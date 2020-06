Serie A, Milan: adesso testa alla trasferta di Ferrara

Archiviato il successo sulla Roma, il Milan di Pioli si radunerà domani per preparare l’insidiosa trasferta in casa della Spal

Il secondo successivo consecutivo ed il primo contro una big non deve illudere: il campionato del Milan è tutt’altro che finito, anzi il difficile arriva adesso.

Mercoledì la squadra di Pioli sarà impegnata sul campo dell’ultima in classifica, la Spal in una partita che nasconde diversi possibili trabocchetti che il solo rientro di Ibrahimovic non può bastare a disinnescare. Servirà attenzione e soprattutto i tre punti, anche perché, dopo Ferrara, arriveranno in sequenze Lazio e Juventus.