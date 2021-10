Serie A: la solita Juve da derby, l’Inter si aggrappa a Dzeko (e al VAR)

Il sabato della Serie A ha rilanciato le ambizioni della Juve mentre l’Inter si salva grazie a Dzeko e al “regalino” di arbitro e VAR

L’ultimo turno di Serie A prima della Final Four di Nations League ha riproposto con forza la candidatura della Juve che nel gustoso anticipo del sabato ha stanato il Toro nei minuti finali.

Non certo una novità per i bianconeri che per l’ennesima volta hanno conquistato il potere cittadino con un golden-gol a pochi sussulti dal triplice fischio.

Eroe nell’occasione Manuel Locatelli, il quarto neo acquisto consecutivo a griffare il derby della Mole dopo Cristiano Ronaldo, De Ligt e Mckennie. Altra incredibile consuetudine di un duello che continua a essere ostile alle fortune granata.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24