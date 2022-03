Un episodio arbitrale in Juve Salernitana ha scatenato i tifosi della Juventus, che hanno tirato in mezzo il Milan

Un episodio arbitrale in Juve Salernitana ha scatenato i tifosi della Juventus, che hanno tirato in mezzo il Milan. Si tratta dell’ammonizione per simulazione a Pellegrini, paragonata a quella che, invece, non stata data ieri a Theo Hernandez.

Ieri Theo si tuffa, niente giallo.

Pellegrini viene toccato nettamente, giallo per simulazione e var spenta.

Però il palazzo,il potere,la piovra…#juvesalernitana — Davy Jones (@PaUsai) March 20, 2022

El tuffaTORO Martinez simula: Rigore assegnato e poi fortunatamente non concesso. Theo simula: no ammonizione. Pellegrini “simula” con contatto: GIALLO 😅🤷🏻‍♂️ #JuveSalernitana — ecorcigiul182 (@Luigi3Croce) March 20, 2022

Se quello di Pellegrini è giallo per simulazione, ieri Theo andava espulso — Do⁰ (@domieffe) March 20, 2022

Non hanno ammonito Lautaro e Theo Hernandez che ieri si sono buttati senza subire tocchi e hanno ammonito (e scatta la diffida) Pellegrini perché incoccia il piede contro il difensore avversario e poi cade. Mi pare legittimo — MasterMon93 (@ManMon4) March 20, 2022