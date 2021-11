Serie A femminile: il programma della nona giornata

Serie A femminile: domenica Milan e Sassuolo in Campania. La Juventus ospita la Lazio. Big match Roma-Fiorentina e l’Inter…

La noma giornata di Serie A femminile si apre con la sfida tra Juventus e Lazio. Le bianconere sulla carta sono nettamente favorite ma le biancocelesti vogliono strappare il primo punto della stagione.

Nel pomeriggio spicca il big match tra Roma e Fiorentina con le viola all’ultima spiaggia per provare a riaprire un varco chiave Champions League. Sempre alle 14:30 il Sassuolo farà visita al Napoli, fresco di un 3-4 pirotecnico contro la Lazio.

Domenica il Milan sarà ospite del Pomigliano, dove in palio sono fondamentali i tre punti. L’Inter in casa contro l’Hellas cerca di restare a contatto con le prime posizioni. In programma nel pomeriggio anche Empoli-Sampdoria con le blucerchiate volenterose di chiudere già in parte la pratica salvezza.