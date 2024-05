Nuovo allenatore Milan, poche chance per Lopetegui: ci sono due outsider! TUTTI i nomi più caldi per la panchina rossonera

La ricerca del nuovo allenatore continua ad essere il pensiero fisso in casa Milan. Dopo la contestazione dei tifosi, sono diminuite drasticamente le chance di Lopetegui, da considerare un nome quasi del tutto sfumato. I rossoneri seguono con attenzione altri quattro tecnici, due di essi sono da considerare degli outsider. A parlarne è Peppe Di Stefano in collegamento per Sky Sport.

PAROLE – «Lopetegui quasi definitivamente sfumato, teniamo in alto Fonseca e De Zerbi ma occhio agli outsider come Van Bommel e Thiago Motta che però è più vicino alla Juve. Sarà un mese molto intenso per il Milan».