La Serie A Femminile potrà essere vista in oltre 100 nazioni: i dettagli

La Serie A Femminile si espande e supera i confini nazionali. Le gare delle squadre impegnate nel massimo campionato, compreso il Milan Femminile, saranno trasmesse in oltre 100 nazioni. Il comunicato.

«La Divisione Calcio Femminile ha annunciato che a partire dal secondo weekend di campionato, che si aprirà domani alle 17.30 con i primi tre incontri della 2ª giornata, la Serie A TimVision sarà disponibile in più di cento Paesi. Le partnerships con ESPN in America Latina e nei Caraibi, con NENT nel nord Europa e con W Sport in Africa hanno permesso al massimo campionato di raggiungere un importante traguardo: per la prima volta, infatti, le partite (almeno una a giornata) saranno visibili in tre continenti e potranno essere seguite in diretta da un’audience di centinaia di milioni di persone. Questo fine settimana ESPN (sulla piattaforma Star+) e W Sport trasmetteranno Roma-Napoli Femminile, Sampdoria-Milan e Fiorentina-Juventus, NENT punterà invece sui due big match in programma a Roma e Firenze».

