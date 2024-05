Theo Hernandez Milan, CLAMOROSO retroscena! Le novità sul futuro del terzino rossonero

Theo Hernandez Milan, CLAMOROSO retroscena! Le NOVITA’ sul futuro del terzino rossonero che vuole rinnovare. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Theo Hernandez vorrebbe rinnovare con il Milan e la sua famiglia vorrebbe restare a Milano.

Al momento, però, non c’è ancora l’accordo per il rinnovo e per questo motivo si potrebbero aprire le porte del mercato. Infatti, in caso di offerta monstre il francese potrebbe essere sacrificato. Furlani ha fissato il prezzo: per concedere il via libera alla partenza servirà un’offerta da almeno 100 milioni di euro.