Farioli Milan, il tecnico rivela: «Sacchi tra i miei modelli, ecco che tipo di allenatore mi sento di essere»

L’allenatore del Nizza, Francesco Farioli, accostato alla panchina del Milan per il dopo Pioli, ha raccontato la sua idea di calcio

Il nome di Francesco Farioli sta continuando ad essere accostato con insistenza alla panchina del Milan. Il tecnico che sta stupendo tutti col suo Nizza, ha parlato del suo modo di intendere il calcio e dei modelli che ha come allenatori. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

PAROLE – «Se mi chiedi i miei riferimenti, è normale citare il Barcellona di Guardiola o l’Ajax di Cruijff, o il Milan di Sacchi. Squadre epocali che hanno cambiato il calcio. Ma per me diventa difficile non ricordare l’Inter di Mourinho o per certi versi la Juventus di Allegri. La fase in cui devi chiuderti o stare più basso, sebbene non mi piaccia che la squadra abbia questo atteggiamento, è una fase della partita in cui sei costretto e per questo va allenata. Oggi una squadra completa e competitiva è una squadra che sa fare tutte le fasi in modalità diversa e che sa essere ben amalgamata dentro queste fasi. Mi sento un allenatore italiano al 100% se si parla di essere meticoloso e attento al dettaglio, mentre se parliamo di essere speculatori direi 0%, dipende dalla definizione che si dà di allenatore italiano».