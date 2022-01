Serie A, caos Covid: si continua a giocare, il motivo della scelta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Aumenta, in tutte le squadre, il numero dei contagiati e si rischia l’intervento delle ASL. La Serie A, però, non rinvia le partite

Aumenta, in tutte le squadre, il numero dei contagiati e si rischia l’intervento delle ASL, come già successo con la Salernitana, per esempio. La Lega Serie A, però, ha deciso di non rinviare il turno di campionato.

La Gazzetta dello Sport fa il punto su questa situazione: «Il calendario non si tocca. Assediata dalla moltiplicazione dei casi Covid, e appena ricevuta la mail della richiesta della Salernitana di rinviare la partita, la Lega di Serie A non cambia musica: si gioca. Il rischio è che anche una sola crepa faccia crollare il muro. E allora no al rinvio della Supercoppa e no a chiunque chieda lo spostamento della partita.»