Serie A, Brambati: «Ora qual è la classifica vera? Da ridere»

Massimo Brambati ha parlato così dell’anonima situazione della classifica di Serie A con il caso Juventus. Le dichiarazioni

Massimo Brambati ha parlato così dell’anonima situazione della classifica di Serie A con il caso Juventus. Le dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Io mi domando oggi: quale è mai stata la classifica vera? Stiamo facendo ridere. Ho vissuto situazioni di squadre penalizzate, ci sono giocatori e tecnici che devono poter decidere se rimanere o meno, o anche andare in quel club. Non è rispettoso per chi fa questo sport come professione. La prima pagina della Gazzetta dello Sport sulla stangata della UEFA sulla Juventus? Guarda un po’ caso esce alla vigilia di una partita delicata».