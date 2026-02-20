Connect with us

HANNO DETTO

Serafini lancia l’allarme: «Su Tare c’è una voce particolare in vista di giugno. Io ho un sogno, ecco quale»

Published

2 ore ago

on

By

serafini

Serafini, noto giornalista, ha lanciato una vera e propria bomba sul futuro di Igli Tare in rossonero: addio a giugno?

Il clima in casa rossonera si fa sempre più teso. Luca Serafini lancia un grido d’allarme sulla gestione sportiva del club, mettendo nel mirino le recenti operazioni di mercato e i fragili equilibri societari.

LEGGI ANCHE. le ultimissime in casa Milan

L’analisi: Il malessere di Igli Tare

Secondo Serafini, le voci su un addio precoce di Igli Tare si fanno sempre più insistenti e giustificate da una gestione che definisce “priva di strategia”:

  • Il Caso Mateta: L’acquisto dell’attaccante viene citato come l’ultima di una serie di “perle” avventate. Tare sarebbe stato ripetutamente scavalcato in scelte di mercato non condivise, portando a una rottura ormai probabile.
  • Il Sogno Sartori: Per Serafini, l’unico profilo in grado di riportare oculatezza sarebbe Giovanni Sartori. Tuttavia, il giornalista esprime un forte timore: “Le condizioni di lavoro sarebbero anche per lui le medesime, soffocate da ingerenze insopportabili”.
  • Il Verdetto: Senza una riforma dell’area sportiva che elimini le attuali interferenze, anche il miglior dirigente rischierebbe di fallire.
Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Leao Leao
Ultimissime Milan5 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Leao si racconta a CBS Sports, 40 anni dall’inizio dell’era Berlusconi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

WhatsApp Image 2026 02 19 at 16.31.02 WhatsApp Image 2026 02 19 at 16.31.02
HANNO DETTO1 giorno ago

Accomando elogia il lavoro di Allegri: «Non capisco chi dice che non migliora i giocatori. Guardate Pavlovic e Bartesaghi. Lo Scudetto? Dico questo…» – VIDEO

Orazio Accomando, intervistato in esclusiva a Calcionews24, ha parlato così di Massimiliano Allegri e del suo lavoro al Milan Orazio...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×