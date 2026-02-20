HANNO DETTO
Serafini lancia l’allarme: «Su Tare c’è una voce particolare in vista di giugno. Io ho un sogno, ecco quale»
Serafini, noto giornalista, ha lanciato una vera e propria bomba sul futuro di Igli Tare in rossonero: addio a giugno?
Il clima in casa rossonera si fa sempre più teso. Luca Serafini lancia un grido d’allarme sulla gestione sportiva del club, mettendo nel mirino le recenti operazioni di mercato e i fragili equilibri societari.
L’analisi: Il malessere di Igli Tare
Secondo Serafini, le voci su un addio precoce di Igli Tare si fanno sempre più insistenti e giustificate da una gestione che definisce “priva di strategia”:
- Il Caso Mateta: L’acquisto dell’attaccante viene citato come l’ultima di una serie di “perle” avventate. Tare sarebbe stato ripetutamente scavalcato in scelte di mercato non condivise, portando a una rottura ormai probabile.
- Il Sogno Sartori: Per Serafini, l’unico profilo in grado di riportare oculatezza sarebbe Giovanni Sartori. Tuttavia, il giornalista esprime un forte timore: “Le condizioni di lavoro sarebbero anche per lui le medesime, soffocate da ingerenze insopportabili”.
- Il Verdetto: Senza una riforma dell’area sportiva che elimini le attuali interferenze, anche il miglior dirigente rischierebbe di fallire.
