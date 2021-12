Serafini: «A gennaio serve un difensore, per forza»

Luca Serafini, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del reparto difensivo del Milan e della necessità di mercato. Le parole

«Alcuni miei colleghi dicevano che il mercato di gennaio migliora le rose ma non migliora le squadre, anche se il Milan negli ultimi due anni ha fatto operazioni importanti. Dovrà avere fantasia, certo che un difensore in questo momento serve: hai Tomori, lo stesso Romagnoli che nell’ultimo anno qualche problema fisico ce l’ha avuto, poi hai Gabbia, che è un ragazzo giovane che non può trovarsi con grandi responsabilità nei momenti chiave. Qualche cosa a gennaio sicuramente devi farla».