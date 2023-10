Seedorf: «Milan maturato, ora è in fiducia. E il derby ha dato una scintilla». Le sue dichiarazioni a Prime

Clarence Seedorf è intervenuto ai microfoni di Prime Video per parlare del Milan. Le sue dichiarazioni.

SEEDORF – «Il Milan ora è in fiducia e l’esperienza dell’anno scorso in Champions porterà più consapevolezza e serenità. Il Milan secondo me è maturato. Il derby può aver preparato la squadra, facendo pensare ai ragazzi ‘Dai, prendiamo in mano la situazione e ripartiamo’; aver subito una sconfitta così pesante magari ha dato quella scintilla che serviva»