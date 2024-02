Seconda squadra Milan: Ibra punterebbe tutto su di lui come primo allenatore. Il retroscena

Seconda squadra Milan: Zlatan Ibrahimovic vorrebbe puntare tutto su di lui come primo allenatore. Il retroscena

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha accennato anche al progetto Seconda squadra che il Milan sta cercando di portare avanti in queste ultime settimane.

Secondo quanto si apprende lo svedese sarebbe pronto a dire la sua qualora venisse interpellato per la panchina della nuova Under 23 rossonera: l’amico Abate, il cui lavoro è apprezzato da tutto il club, per Zlatan sarebbe in prima fila.