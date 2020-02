Se si giocherà a porte chiuse con il Genoa il Milan rimborserà i biglietti

Il Milan ha comunicato che nel caso in cui il match contro il Genoa verrà giocato a porte chiuse, i biglietti verranno rimborsati

Il Milan sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota di servizio nella quale viene spiegato che nel caso in cui la partita con il Genoa verrà giocata a porte chiuse il Milan ha già predisposto il rimborso dei biglietti a chi lo aveva già acquistato. Questo è il comunicato:

AC Milan sta monitorando la situazione sulla base delle disposizioni sugli eventi sportivi che Governo, Regione Lombardia e le istituzioni sportive stanno attuando per far fronte all’emergenza del Coronavirus. Più specificatamente, per quanto riguarda il match tra Milan e Genoa in programma domenica 1 marzo a San Siro alle ore 12.30, il Club, pur auspicando di poterlo condividere con i propri tifosi, conferma già da ora di aver predisposto una procedura di rimborso dei biglietti nel caso le autorità decidano per la disputa a porte chiuse. Ulteriori informazioni verranno divulgate attraverso il sito, gli account social e l’App ufficiale del Club.