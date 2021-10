Scudetto Milan: i rossoneri ricordano Renzo Burini

L’omaggio ad una grande persona, oltre ad un grandissimo giocatore. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare Renzo Burini, uno degli eroi del quarto scudetto vinto dal Milan, vinto nel lontanissimo 1951.

Burini è venuto a mancare il 25 ottobre 2019, all’età di 92 anni. Di recente fu onorato dal club con la maglia rossonera, consegnatagli da Massaro.

Today, on the day he was born, we remember a hero of our fourth Scudetto title: Renzo Burini 💫❤️

Oggi, nel giorno della sua nascita, ricordiamo un eroe del nostro quarto Scudetto: Renzo Burini 💫❤️ pic.twitter.com/ssLZibhAGD

