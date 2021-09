Sconcerti: «Tonali? È cresciuto tanto, non mi aspettavo questa personalità»

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha speso qualche parole su Sandro Tonali ai microfoni di Tuttomercatoweb

Il rendimento di Sandro Tonali in questo inizio di stagione sta sorprendendo tutti. Tra questi anche Mario Sconcerti, che ha parlato del centrocampista del Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni.

«Mi ha colpito certamente Tonali, perché se da Kessiè ti aspetti una certa personalità, da lui no. Si sta confermando a livelli che non ha fatto vedere lo scorso anno. San Siro è uno stadio soffocante, devi avere grande personalità per resistergli. Adesso sembra un giocatore completo, si è dato fiducia da solo, è cresciuto molto insieme al Milan. E’ un club con giocatori giovani ma di qualità e il tempo gioca a loro favore.»