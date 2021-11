Sconcerti: «Milan stanco? Ecco la mia spiegazione»

Sconcerti sul Corriere della Sera ha analizzato il momento che sta vivendo il Milan in Serie A. Ecco le sue parole

Sconcerti sul Corriere della Sera ha analizzato il momento che sta vivendo il Milan in Serie A. Ecco le sue parole:

«È stanco il Milan. C’è una spiegazione pronta per questa stanchezza, la piccola incuria di Pioli che tiene fuori insieme Tonali e Kessie. Ma è una verità parziale. Se vinci in Champions e perdi in campionato contro avversari medi, la diagnosi è chiara: sono le motivazioni a farti correre quando serve, il resto è un porto nella nebbia. Gli errori ne hanno aperto gli spazi come sul primo gol e hanno mandato fuori simmetria l’intera manovra. Quando una squadra è stanca servono attaccanti gelidi. Il Milan in questo manca.Senza responsabilità personali non c’è rimedio alla stanchezza, a parte il riposo. È stato un Milan lungo e largo contro un avversario geometrico fino alla perfidia con in più alcune individualità di grande rilievo»