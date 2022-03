Sconcerti: «Pioli ha avuto idee importanti, ho visto maturità della piazza»

Mario Sconcerti, ha parlato in diretta a TMW Radio durante Stadio Aperto dicendo la sua sul Milan e il lavoro di Pioli

«Continuo a pensare che venga sottovalutata la sua mossa con Kessié, semmai si potrà discutere che sia arrivata troppo tardi. Dire che ci siano squadre meglio del Milan, oggi, è difficile».

SCELTE DIRIGENZA – «Noi diamo molta più importanza al giocatore che se ne va rispetto a quello che arriva. Quando uno vuole andarsene, va mandato via, chiunque sia. La parte psicologica è l’80% del rendimento di un calciatore. Donnarumma veniva ripagato ampiamente dai soldi spesi per Maignan, è un messaggio a tutta la rosa. Il Milan non si è reinventato, ha scelto una linea al di là del rendimento di Donnarumma o Calhanoglu. Ho visto pure maturità della piazza»